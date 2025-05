Village patrimoine en scène transhumance de Noeux-lès-Auxi – Nœux-lès-Auxi, 10 mai 2025 07:00, Nœux-lès-Auxi.

Pas-de-Calais

Village patrimoine en scène transhumance de Noeux-lès-Auxi

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Samedi 10 mai 2025

Village patrimoine en scène transhumance de Noeux-lès-Auxi

Rendez-vous le samedi 10 mai pour la transhumance de Noeux-lès-Auxi !

Au programme

8h30 Randonnée pédestre (7km). Rendez-vous au café « La Source » (1 rue Andrieux)

11h Transhumance. Rendez-vous place du village

12h30 Au pied du riez verre de l’amitié et buffet de produits locaux offert par la Commune et la SPL Arras Pays d’Artois Tourisme, suivis d’animations nature par le Conservatoire d’espaces Naturels et le CPIE, et visite guidée « A la découverte du village de Noeux-les-Auxi et de son Patrimoine » (5km).

Evénement gratuit .

1 rue Andrieux Café « La Source »

Nœux-lès-Auxi 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

L’événement Village patrimoine en scène transhumance de Noeux-lès-Auxi Nœux-lès-Auxi a été mis à jour le 2025-02-28 par Office de Tourisme d’Arras