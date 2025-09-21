Village patrimoine en scène Wailly, son église ouverte et ses vitraux Wailly
Rue de l’église Église de Wailly Wailly Pas-de-Calais
Dimanche 21 septembre 2025
Venez (re)découvrir l’église de Wailly et ses vitraux.
Informations pratiques:
Rdv: dimanche 21 septembre 2025 à 10h, église de Wailly
Tarif Gratuit
.
Rue de l’église Église de Wailly Wailly 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com
