Village Patrimoine – Oeil d’Archi Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Village Patrimoine – Oeil d’Archi 20 et 21 septembre Pôle Culturel Henri Lafitte Nord

gratuit, sans réservation

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nous vous invitons dans la cour du pôle Lafitte pour des ateliers autour du patrimoine et du street-art. Venez monter les chapiteaux avec nous et laissez-vous aller à votre créativité !

Ce sera également l’occasion de découvrir l’atelier Oeil d’archi qui rend hommage au patrimoine culturel et à l’architecture de la Salle Sthrau ! Les enfants seront invités à travailler sur un support type carte postale qu’ils devront compléter avec une variété de couleurs et de graphismes : effet rocail, vitrail, blason, carrelage…

Cour du Pôle Henri Lafitte

En cas de pluie, rendez-vous à la Porte de

Mons, place Vauban

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

