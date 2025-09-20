Village patrimoine Parvis de la Collégiale Notre-Dame Mantes-la-Jolie

Village patrimoine Parvis de la Collégiale Notre-Dame Mantes-la-Jolie samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Samedi et dimanche, 10h-12h : Atelier « Bonjour de Mantes » : colorisation de cartes postales anciennes autour de monuments emblêmatiques : anciens théatres, anciens cinémas, l’Hôtel Dieu, le Musée Duhamel… L’occasion de valoriser les collections privées de cartes postales du début du siècle 1910 -1930 (service Patrimoine, archives et fonds ancien)

Samedi et dimanche, 14h-16h / 14h-17h30 : Atelier « le Petit urbaniste » : atelier créatif, autour de la conception d’une ville idéale, l’occasion de découvrir des gravure de Mantes à plusieurs époques et d’imaginer à l’aide de gommettes, de collage et de dessin sa ville « idéale ».

Tout le week-end : Association Culture et Patrimoine mantais : présentation de l’association et exposition sur le patrimoine de Mantes avec la possibilité, à la demande des visiteurs, de voir tel ou tel monument sous forme de projection vidéo.

Tout le week-end : Amis du Mantois : présentation de l’association et exposition sur les passerelles.

Tout le week-end : Club Lafayette : présentation de l’association et de maquettes liées au patrimoine.

Tout le week-end : Bulles de Mantes : présentation de l’association et présence d’un auteur de BD le samedi après-midi en dédicace & expo soit de l’auteur invité, soit montrant la représentation de la Collégiale sur les affiches du festival.

Tout le week-end : Label Mantes : produits à l’effigie de la ville Label mantes valorise la production locale.

Tout le week-end : Les drones au service du patrimoine : Les drones sont crucieux pour la préservation du patrimoine, offrant des inspections précises et non invasives. Ils permettent de surveiller les sites historiques, détecter les dégradations et cartographier les structures fragiles. Leur utilisation facilite la conservation et la planification des restaurations, assurant la préservation du patrimoine pour l’avenir.

Dimanche, 10h-17h30 : Nicolas Dubois, photographie animalier implanté à Mantes-la-Jolie, vous fera découvrir son travail. Partagez un moment privilégié avec cet artiste passionné. Au programme : mini exposition photo, vidéos animalières, présentation de matériel, jumelles, plumes, crânes, livres et guides, dépliants associatifs…

Parvis de la Collégiale Notre-Dame Place de l’Étape 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Présence des parkings aux abords de la Collégiale Notre-Dame

Ateliers « Village patrimoine »

Ville de Mantes-la-Jolie