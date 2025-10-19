Village Patrimoine Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

Entrée libre et gratuite

Nous vous invitons à la Porte de Mons pour des ateliers autour du patrimoine. Venez monter les chapiteaux avec nous et laissez-vous aller à votre créativité !

Ce sera également l’occasion de découvrir un atelier qui rend hommage au patrimoine culturel et à l’architecture de la Salle Sthrau ! Les enfants seront invités à travailler sur un support type carte postale qu’ils devront compléter avec une variété de couleurs et de graphismes : effet rocaille, vitrail, blason, carrelage…

©service culturel de Maubeuge