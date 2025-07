Village-Rivages Sortie aux Ebihens Pointe du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer

L’association Village-rivages vous propose une sortie accompagnée sur l’île des Ebihens pour découvrir son patrimoine culturel et naturel. Le départ se fera du Chef de l’Isle à la Pointe du Chevet, pour une durée d’environ 2h et avec une participation libre.

Profitez de votre passage à Saint-Jacut-de-la-Mer pour venir découvrir la Maison du Pêcheur. C’est un espace d’accueil et d’information, installé dans la maison de l’un des derniers pêcheurs professionnels de la presqu’île. Elle présente, à travers différents panneaux muraux et vidéos, la vie des pêcheurs et les différents types de pêches qui se sont succédés depuis bientôt un millénaire.

Accompagnant Jacques Roux / Didier Maze

Nombre de participants 25 personnes.

Lieu de RV Le Corps de Garde au Chef de l’Isle (face au Blockhaus) .

Pointe du Chevet 1 Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 01 90 58

