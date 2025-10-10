Village-Rivages Sortie aux Ebihens Pointe du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer

Pointe du Chevet 1 Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 14:30:00

fin : 2025-10-10 16:30:00

2025-10-10

L’association Village-rivages vous propose une sortie accompagnée sur l’île des Ebihens pour découvrir son patrimoine culturel et naturel. Le départ se fera du Chef de l’Isle à la Pointe du Chevet, pour une durée d’environ 2h et avec une participation libre.

Profitez de votre passage à Saint-Jacut-de-la-Mer pour venir découvrir la Maison du Pêcheur. C’est un espace d’accueil et d’information, installé dans la maison de l’un des derniers pêcheurs professionnels de la presqu’île. Elle présente, à travers différents panneaux muraux et vidéos, la vie des pêcheurs et les différents types de pêches qui se sont succédés depuis bientôt un millénaire.

Accompagnant Jacques Roux Didier Maze

Nombre de participants 25 personnes.

Lieu de RV Le Corps de Garde au Chef de l’Isle (face au Blockhaus) .

Pointe du Chevet 1 Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 01 90 58

