VILLAGE SANTE Boujan-sur-Libron

VILLAGE SANTE Boujan-sur-Libron jeudi 9 octobre 2025.

VILLAGE SANTE

Boujan-sur-Libron Hérault

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Village Santé, Semaine Bleue infos, prévention, dépistages. Rencontrez les pros de santé du territoire. Gratuit et ouvert à tous !

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Village Santé vous accueille pour découvrir des stands d’information, prévention et dépistages. Venez rencontrer les professionnels de santé de votre territoire. Gratuit et ouvert à tous, c’est l’occasion idéale pour prendre soin de vous et poser vos questions santé. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English :

Health Village, Semaine Bleue: information, prevention, screening. Meet local health professionals. Free and open to all!

German :

Village Santé, Semaine Bleue (Blaue Woche): Infos, Prävention, Vorsorgeuntersuchungen. Treffen Sie die Gesundheitsprofis der Region. Kostenlos und offen für alle!

Italiano :

Villaggio della salute, Semaine Bleue: informazione, prevenzione, screening. Incontro con i professionisti della salute locali. Gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

Health Village, Semaine Bleue: información, prevención, detección. Conozca a los profesionales de la salud locales. Gratuito y abierto a todos

