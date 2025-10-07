Village santé sur le 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement PARIS

Village santé sur le 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

Le parvis de la mairie du 20ᵉ arrondissement se transforme en un véritable village santé à l’occasion d’Octobre Rose 2025. Venez découvrir des animations autour de la santé, de l’accès aux droits et du bien-être et rencontrer les associations locales du 20e dans une ambiance conviviale et engagée pour la santé des femmes. Une journée pour s’informer, se sensibiliser et prendre soin de soi.

Rendez‑vous sur le parvis de la mairie du 20ᵉ pour le Village Santé – Octobre Rose 2025 : sensibilisation, prévention et animations dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Le mardi 07 octobre 2025

de 09h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS