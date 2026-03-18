Village Santé TARBES Tarbes

Village Santé

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:00:00

fin : 2026-04-09 14:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Venez rencontrer plus de 130 acteurs de la santé !

Le Village Santé propose 10 pôles thématiques avec de nombreuses spécialités cardiologie, ophtalmologie, santé mentale, pôle mère-enfant, médecine de ville, prévention…

Les visiteurs pourront bénéficier de temps d’information, de repérage, de dépistage et, si nécessaire, d’une orientation ou d’une prise de rendez-vous pour leur santé.

Dans la continuité du Village Santé, deux conférences gratuites et ouvertes à tous seront proposées à la Maison des Associations (Quai de l’Adour), au Petit Théâtre Maurice Sarrazin

> 15h-16h30 Jeux théâtraux sur la santé mentale des jeunes, présentés par les élèves de la section théâtre du lycée Marie Curie

> 16h30-18h Conférence Environnement, des enjeux au cœur de vos quartiers avec un focus sur le moustique tigre, l’ambroisie et les chenilles processionnaires, co-présentée par l’ARS 65, ADH65, le CPIE et la Ville de Tarbes.

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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie villagesante65@gmail.com

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English :

Come and meet over 130 healthcare professionals!

The Health Village features 10 thematic clusters with a wide range of specialties: cardiology, ophthalmology, mental health, mother-child care, primary care, prevention…

Visitors will be able to take advantage of information, identification, screening and, if necessary, referrals or appointments for their health.

Following on from the Village Santé, two free conferences open to all will be held at the Maison des Associations (Quai de l?Adour), in the Petit Théâtre Maurice Sarrazin:

> 3pm-4.30pm: Theatrical games on young people?s mental health, presented by students from the Lycée Marie Curie theater section

> 4:30-6pm: Conference: Environnement, des enjeux au c?ur de vos quartiers with a focus on the tiger mosquito, ragweed and processionary caterpillars, co-presented by ARS 65, ADH65, the CPIE and the City of Tarbes.

L’événement Village Santé Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65