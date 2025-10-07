Village Santé : un rendez-vous pour prendre soin de soi au cœur du 20e Mairie du 20e arrondissement PARIS

Village Santé : un rendez-vous pour prendre soin de soi au cœur du 20e Mairie du 20e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

Le Village Santé s’installe à la mairie du 20e arrondissement pour une journée d’échanges et de prévention autour de la santé.

Organisé en partenariat avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), cet événement vise à informer les habitantes et habitants sur les dispositifs de soins disponibles dans le territoire, tout en leur offrant la possibilité de réaliser des dépistages du cancer sur place.

Pensé comme un moment intergénérationnel, le Village Santé favorise le dialogue entre professionnels de santé et citoyens, dans une ambiance conviviale et pédagogique.

La mairie du 20e arrondissement et l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’associent pour proposer aux habitantes et habitants un événement dédié à la santé, accessible à toutes les générations.

Au programme : stands de sensibilisation, informations sur le parcours de soins et dépistages du cancer sur place.

Le mardi 07 octobre 2025

de 10h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Information :

Tél. 01 43 15 20 20

Tout public. A partir de 55 ans.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS

