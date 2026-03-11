Village sécurité/défense Esplanade musée du Débarquement Arromanches-les-Bains

Village sécurité/défense

Esplanade musée du Débarquement 12, Place du 6 juin Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Tout au long de la journée du 30 mai, découvrez un village sécurité/défense sur l’esplanade située devant le musée du Débarquement. En présence de l’Armée de l’Air et de l’Espace, Armée de Terre, Marine et Gendarmerie.

Tout au long de la journée du 30 mai, découvrez un village sécurité/défense sur l’esplanade située devant le musée du Débarquement. En présence de l’Armée de l’Air et de l’Espace, Armée de Terre, Marine et Gendarmerie. .

Esplanade musée du Débarquement 12, Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 22 34 31 info@musee-arromanches.fr

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English : Village sécurité/défense

Throughout the day on 30 May, discover a security/defence village on the esplanade in front of the D-Day Landing Museum. In the presence of the Air and Space Forces, the Army, the Navy and the Gendarmerie.

L’événement Village sécurité/défense Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Bayeux Intercom