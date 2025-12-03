Village Téléthon Salle polyvalente Artix

Village Téléthon

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Divers ateliers ludiques, structures gonflables, maquillage… seront proposés pour passer un bon après-midi.

Vente de cucurbitacées par l’association les jardins familiaux.

17h à 18h15, au centre de loisirs Marché-exposition des créations des enfants. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

