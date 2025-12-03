Village Téléthon Salle polyvalente Artix
Village Téléthon Salle polyvalente Artix mercredi 3 décembre 2025.
Village Téléthon
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Divers ateliers ludiques, structures gonflables, maquillage… seront proposés pour passer un bon après-midi.
Vente de cucurbitacées par l’association les jardins familiaux.
17h à 18h15, au centre de loisirs Marché-exposition des créations des enfants. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50
