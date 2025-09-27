Village V.E.R.T, festif et solidaire Solutions locales éco-responsable place de la poste Montélimar

place de la poste place de l’Europe Montélimar Drôme

Début : Samedi 2025-09-27 08:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Un village festif et solidaire pour découvrir des solutions locales qui simplifient le quotidien, réduisent les dépenses et favorisent l’entraide.

Bons plans, ateliers, astuces pratiques venez faire le plein d’idées utiles !

place de la poste place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 21 67 30 sarah.delhomme@maif.fr

English :

A village of festivities and solidarity to discover local solutions that simplify everyday life, reduce expenditure and encourage mutual aid.

Good deals, workshops, practical tips: come and fill up on useful ideas!

German :

Ein festliches und solidarisches Dorf, in dem Sie lokale Lösungen entdecken können, die den Alltag vereinfachen, die Ausgaben senken und die gegenseitige Unterstützung fördern.

Gute Pläne, Workshops, praktische Tipps: Holen Sie sich viele nützliche Ideen!

Italiano :

Un villaggio festoso e comunitario dove scoprire soluzioni locali per semplificare la vita quotidiana, ridurre le spese e incoraggiare le persone ad aiutarsi a vicenda.

Buone idee, laboratori, consigli pratici: venite a fare il pieno di idee utili!

Espanol :

Un pueblo festivo y comunitario donde descubrir soluciones locales para simplificar su vida cotidiana, reducir sus gastos y animar a la gente a ayudarse mutuamente.

Buenas ideas, talleres, consejos prácticos: ¡venga y llénese de ideas útiles!

L’événement Village V.E.R.T, festif et solidaire Solutions locales éco-responsable Montélimar a été mis à jour le 2025-08-01 par Montélimar Tourisme Agglomération