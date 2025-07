Village vacances Hirson

dimanche 13 juillet 2025.

Hirson Aisne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-08-03

2025-07-13

Pour la sixième année consécutive, la Municipalité a le plaisir de reconduire le village vacances, qui s’installera sur la place Victor Hugo, du 13 juillet au 3 août. Chaque jour, de 14h à 19h30, petits et grands pourront profiter d’un espace de loisirs convivial et animé, accessible à un prix modique de seulement 3 € par enfant pour l’après-midi.

Cet espace de jeux proposera huit structures gonflables, un manège, ainsi qu’un mini-golf, un bac à sable offrant ainsi des activités variées pour les jeunes de 3 à 14 ans, accompagnés de leurs familles. En complément, une multitude d’ateliers créatifs et ludiques seront mis à disposition maquillage, tresses, tatouages temporaires, pour permettre à chacun d’exprimer sa créativité.

Pour pimenter ces journées, des concours de belote, pétanque, pièces, loto seront organisés, sans oublier des spectacles, repas et soirées à thèmes qui sauront divertir toute la famille. Sur place, vous trouverez une buvette ainsi qu’une petite restauration pour vous désaltérer et vous restaurer tout au long de la journée. 3 .

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 81 33 igosset@hirson.net

