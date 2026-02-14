Village vélo, Poitiers, Place d’Armes, Poitiers
Village vélo Mercredi 6 mai, 14h00 Poitiers, Place d’Armes Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00
Retrouvez les acteurs vélo du territoire de Grand Poitiers pour le 2ème village vélo dans le cadre de Mai à vélo autour de stands et d’animations : promotion de la pratique du vélo, informations aux cyclistes, atelier maniabilité et remise en selle, autoréparation…
Poitiers, Place d’Armes Place du Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
