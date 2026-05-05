Village vélo, UPHF, Famars

Village vélo Mardi 19 mai, 12h00 UPHF Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:00:00+02:00

Evenement interne à la communauté universitaire de l’UPHF.

Rendez-vous est donné le 19 mai sur la piste gyrovia de 12h à 14h, pour un pique nique géant. étudiants, ou personnels, habitués du vélo, ou non, tout le monde est bienvenue pour profiter des stands des associations locales et étudiantes. Des essais de vélos, des réparations, des projets ambitieux. Le tout dans une ambiance musicale

UPHF aulnoy lez valenciennes Famars 59300 Nord Hauts-de-France

Fêtons les bienfaits du vélo lors d’un pique nique géant