Veulettes-sur-Mer

Village vikings

Chemin des Courses Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Village viking, animation avec les enfants de Rollon.

Horaires samedi 10h à 18h, dimanche 10h à 17h .

Chemin des Courses Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49

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English : Village vikings

L’événement Village vikings Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre