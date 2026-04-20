Village vikings Veulettes-sur-Mer
Village vikings Veulettes-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Veulettes-sur-Mer
Village vikings
Chemin des Courses Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Village viking, animation avec les enfants de Rollon.
Horaires samedi 10h à 18h, dimanche 10h à 17h .
Chemin des Courses Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49
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English : Village vikings
L’événement Village vikings Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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