Village Zéro Déchets Limoges Limoges

Village Zéro Déchets Limoges

Place Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Besoins d’astuces et bons plans pour réduire vos déchets ? De nombreux stands d’informations et animations vous attendent au Village Zéro Déchet, place Haute-Vienne, de 10h à 16h, pour agir et tendre vers le Zéro Déchet !

Au programme stand de broyage, stand de tri, stand consommation responsable et même Escape Game !

Détail de la programmation et inscriptions aux atelier sur le site (en lien). .

Place Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 79 00

