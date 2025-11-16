Village Zéro Déchets Limoges Limoges
Besoins d’astuces et bons plans pour réduire vos déchets ? De nombreux stands d’informations et animations vous attendent au Village Zéro Déchet, place Haute-Vienne, de 10h à 16h, pour agir et tendre vers le Zéro Déchet !
Au programme stand de broyage, stand de tri, stand consommation responsable et même Escape Game !
Détail de la programmation et inscriptions aux atelier sur le site (en lien). .
Place Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 79 00
