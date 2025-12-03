VILLAGERS OF IOANNINA CITY – LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE – LA NEF Guebwiller

VILLAGERS OF IOANNINA CITY Début : 2026-04-03 à 19:00. Tarif : – euros.

Figures emblématiques du rock progressif expérimental, les VILLAGERS OF IOANNICA CITY s’imposent comme l’un des groupes phares de la scène heavy rock grecque. Originaires des montagnes de l’Épire, ils tirent leur inspiration des forces de la nature et des esprits cosmiques, qu’ils insufflent dans une puissante alchimie mêlant rock psychédélique et instruments traditionnels : cornemuse, clarinette, flûtes.Et événement : Le groupe a choisi la Nef du Couvent pour présenter leur tout nouvel album.En première partie, DEAFSLOW présente The Mountain’s Breath, un premier album taillé dans la roche du Grand Ballon. Six titres massifs et planants, bruts et sincères, où la montagne devient instrument et la brume, écho. Un hommage au rock comme on n’en fait plus et à l’énergie de leurs concerts. Préparez-vous à voyager !

LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE – LA NEF 34 RUE DES DOMINICAINS 68500 Guebwiller 68