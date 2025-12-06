Villages de Noël à Laon

Laon

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-02

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Bienvenue aux Villages de Noël de Laon !

Les animations de Noël se dérouleront dans les quartier de Vaux et de la gare et aux abords des toutes nouvelles Halles de Laon (en ville basse), mais aussi bien sûr dans la cité médiévale (en ville haute) !

Léger changement cette année la patinoire se trouvera sur la place des Droits de l’Homme, face à la gare, et non devant l’Hôtel de Ville comme les autres années.

Joyeuses fêtes de fin d’année dans les Villages de Noël de Laon !

Et retrouvez vite tout le détail du programme ci-dessous… .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30

English:

Welcome to the Laon Christmas Villages!

German:

Willkommen in den Weihnachtsdörfern von Laon!

Italiano:

Benvenuti nei Villaggi di Natale di Laon!

Espanol:

Bienvenido a las Aldeas Navideñas de Laon

