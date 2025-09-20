Villages des associations partenaires Service historique de la Défense Vincennes

Villages des associations partenaires Service historique de la Défense Vincennes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur les stands, retrouvez les associations engagées dans la transmission de l’Histoire sous toutes ses formes.

• L’ONACVG / Bleuet de France,

• La Société des Amis de Vincennes (visites guidées sur inscription),

• Les associations de Généalogie,

• La Sabretache, association de figurines historiques,

• L’Amicale du SHD, regroupement des anciens du SHD.

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes

