Informations pratiques

Saint-Aigny

Villages en fête

Le Bordiau Saint-Aigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Rando moto et quad, ventre & glisse, animation divers, expo de matériel agricole …

Samedi: soirée dansante en plein air avec DJ.

Dimanche: Baby-foot géant, démonstration tracteurs tondeuses et endurancel; Exposition de matériels agricoles et vieux tracteurs; Randonnée moto route (en v 150km); Randonnée quad. Et cette année, des nouveautés Ventre & glisse, .

Tombola. Buvette et petite restauration sur place. .

Le Bordiau Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 23 18 45

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English :

Pedalos, motorcycles, quads, model planes and cars, races ….

L’événement Villages en fête Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Brenne