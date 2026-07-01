Villages en fête Saint-Aigny
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Aigny
Informations pratiques
Saint-Aigny
Villages en fête
Le Bordiau Saint-Aigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Rando moto et quad, ventre & glisse, animation divers, expo de matériel agricole …
Samedi: soirée dansante en plein air avec DJ.
Dimanche: Baby-foot géant, démonstration tracteurs tondeuses et endurancel; Exposition de matériels agricoles et vieux tracteurs; Randonnée moto route (en v 150km); Randonnée quad. Et cette année, des nouveautés Ventre & glisse, .
Tombola. Buvette et petite restauration sur place. .
Le Bordiau Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 23 18 45
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English :
Pedalos, motorcycles, quads, model planes and cars, races ….
L’événement Villages en fête Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Brenne