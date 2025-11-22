VILLAGES EN SCÈNE Ailleurs Cie Anaya Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Ailleurs Cie Anaya

Pôle culturel Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Ciné-concert

Ailleurs est un film d’animation sans paroles créé en 2018 par le réalisateur letton Gints Zilbalodis, aujourd’hui césarisé et oscarisé pour son dernier film, Flow.

Ailleurs est le récit d’un voyage initiatique. Celui d’un jeune homme qui atterrit sur une île inconnue par accident, suite au crash de son avion. Seul, il tentera de rejoindre le monde des humains, en parcourant des paysages à la beauté stupéfiante. Mais au cours de son périple, dans une nature luxuriante et merveilleuse, notre héros se rend compte qu’il est poursuivi par une créature géante, à l’apparence sombre et inquiétante…

En direct sur scène, Camille Saglio et Matthieu Dufrene viennent mettre en relief cette histoire avec une bande son live, composée de musiques rock, et de morceaux plus envoûtants et aériens. Une nouvelle création dans laquelle on retrouve tout le talent de la Cie Anaya qui avait déjà fait le succès de leur précédent ciné-concert, Crin blanc (accueilli en 2022 à VeS).

Création 2025, coproduite et soutenue par VeS (avec, pour la dernière fois, des aides du Conseil Régional des Pays de la Loire)

Autour du spectacle représentation scolaire le 21/11 + itinéraire Cinéma avec réalisation d’un court métrage et participation aux Premiers petits Plans au cinéma Les 400 coups à Angers + découverte des instruments de musique avec l’école intercommunale de musique Le Quartet.

Tout public, à partir de 7 ans

Tarif B

Durée 60 min

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Pôle culturel Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

