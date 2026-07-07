VILLAGES EN SCÈNE ANNE & SYLVESTRE Aubigné-sur-Layon
vendredi 29 janvier 2027 · Aubigné-sur-Layon
Informations pratiques
Aubigné-sur-Layon
VILLAGES EN SCÈNE ANNE & SYLVESTRE
8 Rue Balthazar Ménard Aubigné-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Concert acoustique Deux voix et une guitare.
Deux voix et une guitare. Anne et Sylvestre, c’est avant tout de la chanson.
Avant tout, le texte.
C’est de la chanson vivante. Avec des mots vivants. Des mots qui secouent,
qui étonnent, qui bercent. Des mots qui sont parfois empreints de colère,
souvent de douceur, et de tendresse, toujours.
Alors, on pleure un peu. Et puis on rit ! On rit !
Anne et Sylvestre, c’est Louise et Guénolé.
Anne et Sylvestre c’est un tour de chant. Un hommage à Anne Sylvestre,
aux mots, aux oiseaux, à la vie.
Et après le concert, on vous propose de traîner un peu et de prolonger cette
belle soirée en partageant une soupe. Venez avec votre bol, on s’occupe du
reste !
Chant Guénolé Juvin Chant, guitare Louise Crasnier
Tout public
Tarif unique 10€
Durée 1h
(jauge limitée à 60 personnes)
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 202 .
8 Rue Balthazar Ménard Aubigné-sur-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Acoustic concert: Two voices and a guitar.
L’événement VILLAGES EN SCÈNE ANNE & SYLVESTRE Aubigné-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages