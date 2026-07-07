Informations pratiques

Aubigné-sur-Layon

VILLAGES EN SCÈNE ANNE & SYLVESTRE

8 Rue Balthazar Ménard Aubigné-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Concert acoustique Deux voix et une guitare.

Deux voix et une guitare. Anne et Sylvestre, c’est avant tout de la chanson.

Avant tout, le texte.

C’est de la chanson vivante. Avec des mots vivants. Des mots qui secouent,

qui étonnent, qui bercent. Des mots qui sont parfois empreints de colère,

souvent de douceur, et de tendresse, toujours.

Alors, on pleure un peu. Et puis on rit ! On rit !

Anne et Sylvestre, c’est Louise et Guénolé.

Anne et Sylvestre c’est un tour de chant. Un hommage à Anne Sylvestre,

aux mots, aux oiseaux, à la vie.

Et après le concert, on vous propose de traîner un peu et de prolonger cette

belle soirée en partageant une soupe. Venez avec votre bol, on s’occupe du

reste !

Chant Guénolé Juvin Chant, guitare Louise Crasnier

Tout public

Tarif unique 10€

Durée 1h

(jauge limitée à 60 personnes)

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 202 .

8 Rue Balthazar Ménard Aubigné-sur-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Acoustic concert: Two voices and a guitar.

L’événement VILLAGES EN SCÈNE ANNE & SYLVESTRE Aubigné-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages