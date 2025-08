VILLAGES EN SCÈNE Batman contre Robespierre Le Grand Colossal Théâtre + Super Fauve Site des Remparts Denée

VILLAGES EN SCÈNE Batman contre Robespierre Le Grand Colossal Théâtre + Super Fauve

Site des Remparts Chemin Sous les Murs Denée Maine-et-Loire

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

Date(s) :

2025-09-13

18h30 SUPER FAUVE en concert

Chorale déjantée

Super Fauve pourrait s’apparenter à une chorale mais ne vous y fiez pas ! Il s’agit plutôt d’une bête spectaculaire !! Un animal génial aux composantes insensées qui peut se frotter à vous soyeusement et vous mordre à pleines dents la seconde d’après…

Dedans il y a de vrais morceaux et des tubes intemporels ou inavouables traduits en français et entièrement instrumentés à la voix !! Il y aussi un anthropologue qui parle tout le temps, une infirmière psy qui pense avoir toujours raison, un glacier qui fait du beat-box, un chef de chœur toujours un peu débordé et toutes sortes de gens étonnants et inexplicables !!

Bref une chorale à poil(s) complètement déglinguée pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles !!

21h00 Batman contre Robespierre Cie Le Grand Colossal Théâtre [COUP DE ♥]

Théâtre de rue

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien. Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue ? Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver ? Vous le saurez en assistant à une représentation de Batman Contre Robespierre, spectacle tout public à caractère tragico-burlesque.

Tout public, à partir de 10 ans.

Bar et restauration sur place

Repli en cas de pluie .

Site des Remparts Chemin Sous les Murs Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

