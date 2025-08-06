VILLAGES EN SCÈNE « Bien, reprenons » Détachement international du Muerto Coco Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE « Bien, reprenons » Détachement international du Muerto Coco Bellevigne-en-Layon samedi 31 janvier 2026.

VILLAGES EN SCÈNE « Bien, reprenons » Détachement international du Muerto Coco

Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Théâtre

“Bien, reprenons !” est une fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt personnages en voix off et un homard bleu d’Atlantique.

Sur scène, un jeune homme rejoue son parcours de musicien, de l’enfance à l’âge adulte. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de Est-ce-que vous-êtes-chauds Carcassonne ?!!! et d’une possible réincarnation en crustacé.

Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que prévu.

À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien, reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition, un parcours de vie drôle et touchant, un road-trip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel…

Tout public, à partir de 10 ans

Tarif B

Durée 1h

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VILLAGES EN SCÈNE « Bien, reprenons » Détachement international du Muerto Coco Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages