VILLAGES EN SCÈNE Inavouable de Alexis HK et Benoit Dorémus Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Inavouable de Alexis HK et Benoit Dorémus

Pôle culturel Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Chanson / humour

Alexis HK et Benoît Dorémus, tous deux auteurs, compositeurs et interprètes, sont deux figures incontournables de la chanson francophone.

Dans l’intimité de leurs loges, ces deux artistes, amis de longue date, se préparent à monter sur scène. En smoking et noeud papillon, leur apparence est des plus soignées. Le vouvoiement et le ton affable sont également de rigueur.

Et dans l’attente de ce concert qui doit débuter, et à l’abri des oreilles curieuses, ils échangent sur la vie, leur vie, ils se connaissent bien.

Ils se permettent de divaguer, de s’égarer, d’affabuler, de déraisonner.

Ils chantent, cherchent la rime et le bon mot pour se faire rire, se surprendre.

Et peu à peu, ils délaissent la bienséance. Ils glissent et s’aventurent sur des terrains bien moins fréquentables et politiquement corrects.

Un moment de complicité caché, naviguant entre indécence, poésie et autodérision, pour chanter joyeusement l’inavouable.

Tout public à partir de 12 ans

Tarif A

Durée 1h15

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Pôle culturel Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

