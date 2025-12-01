VILLAGES EN SCÈNE Jeux de massacre Cie les 2 apaches Bellevigne-en-Layon

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Théâtre D’après l’oeuvre d’Eugène Ionesco

Jeux de Massacre est avant tout une farce. Une farce macabre et folle qui décline en quinze tableaux la variété de comportements d’une population soudainement frappée par une épidémie.

Dans une ville qui lui sert de terrain de jeu, Ionesco dépeint avec entrain les contradictions, les aberrations, les malices de l’espèce humaine quand elle est acculée par la crainte de la maladie, et par l’idée même de disparaître.

À travers une mise en scène burlesque et une esthétique en “noir et blanc”, la compagnie Les 2 Apaches s’est emparée de cette fiction hallucinée écrite il y a 55 ans par Eugène Ionesco. Une pièce de théâtre de l’absurde qui, par son antériorité, son absence de parti-pris et sa fantaisie, permet d’évoquer tout ce qui a fait la complexité de nos vies durant la pandémie.

Une adaptation tantôt drôle, tantôt grinçante, portée au plateau par dix interprètes, pour aborder notre histoire récente avec assez de distance pour pouvoir en sourire, sinon en rire.

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif B

Durée 1h45

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

