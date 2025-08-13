VILLAGES EN SCÈNE La symphonie des chauves souris Cie Mycélium Saint-Germain-des-Prés
VILLAGES EN SCÈNE La symphonie des chauves souris Cie Mycélium Saint-Germain-des-Prés samedi 18 avril 2026.
VILLAGES EN SCÈNE La symphonie des chauves souris Cie Mycélium
Saint-Germain-des-Prés Maine-et-Loire
samedi 18 avril 2026
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Arts de la rue
La compagnie Mycélium propose de rentrer en communication, plus précisément d’échanger des signes, avec les chauves-souris à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La Symphonie des chauves-souris est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, qui nous invite à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister.
L’équipe dispose d’une “bat-box” (un micro récepteur) qui transforme les ultrasons émis par les chauves-souris en sons audibles pour l’oreille humaine, et un système qui transforme les paroles, les chants et la musique des hommes en ultrasons pour les chauves-souris.
Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autre le dialogue peut s’instaurer, la symphonie commencer…
Tout public, à partir de 5 ans
Gratuit
Durée 1h
Saint-Germain-des-Prés 49320 Maine-et-Loire
