VILLAGES EN SCÈNE L’abolition des privilèges Le Royal Velours

Salle Beausite Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-15

Théâtre

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges, et met en scène un solo virtuose plongeant le public en plein coeur des États généraux de 1789.

À cette époque, l’État est en déficit chronique et le régime est à bout de souffle. Les plus riches échappent à l’impôt. Le peuple, à bout de nerfs, réclame justice mais ne voit rien venir. Le pays bloqué subit de plus les caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, au coeur de la toute jeune Assemblée nationale, tout bascule.

C’est la Nuit du 4 août, qui restera un épisode clé de la Révolution la renonciation par les députés au système féodal ancestral.

Grâce à une mise en scène palpitante et truculente, et à la performance d’un acteur-caméléon incarnant une multitude de personnages, ce spectacle conçu comme un sprint haletant donne véritablement le sentiment de vivre l’Histoire en marche, en résonnant habilement au passage avec notre époque…

Tout public, à partir de 14 ans

Tarif A

Durée 1h15

Jauge limitée 150 pers / séance

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Salle Beausite Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VILLAGES EN SCÈNE L’abolition des privilèges Le Royal Velours Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages