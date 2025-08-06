VILLAGES EN SCÈNE Le petit détournement La poule impro Chalonnes-sur-Loire

Espace Cinéma Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Doublage improvisé sur grand écran

Inspiré par le film culte Le Grand Détournement de Michel Hazanavicius, des improvisateurs de haut vol réinventent une bande son sur des extraits de films variés grands classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars. À une différence notable près les doubleurs et le musicien du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de créer en direct un scénario, des dialogues et une ambiance sonore de manière totalement improvisée !

Le Petit Détournement est rythmé par un florilège de séquences et de défis à relever, servis avec une bonne dose d’humour, de décalages et de créativité… le tout saupoudré de culture ciné.

Chaque représentation est unique et éphémère car les séquences vidéo sont concoctées spécialement pour chaque soirée, puis dévoilées en direct sur scène aux artistes et au public.

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 1h30

Espace Cinéma Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

Improvised dubbing on the big screen

German :

Improvisierte Synchronisation auf Großleinwand

Italiano :

Doppiaggio improvvisato sul grande schermo

Espanol :

Doblaje improvisado en la gran pantalla

