VILLAGES EN SCÈNE Ma distinction Wally Salle du Tertre Brissac Loire Aubance

VILLAGES EN SCÈNE Ma distinction Wally Salle du Tertre Brissac Loire Aubance vendredi 10 octobre 2025.

VILLAGES EN SCÈNE Ma distinction Wally

Salle du Tertre Place du Tertre Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Sur scène, Lilian Derruau relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Connu sous le nom de Wally* et longtemps rangé dans la catégorie “chanteur à tendance drôle vu à la télé”, on le retrouve ici dans un tout autre registre le récit sociologique. Mais à sa manière, en suscitant le rire, avec une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

Avec tendresse et pudeur, un sourire au coin de l’oeil, Wally évoque ici son parcours, marqué par l’insouciance, puis par la prise de conscience celle d’une certaine forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir.

*c’est d’ailleurs avec lui que l’aventure culturelle de Villages en Scène a débuté, puisqu’il a été le tout premier artiste programmé par VeS en 2001 !

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif B

Durée 1h15

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Salle du Tertre Place du Tertre Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VILLAGES EN SCÈNE Ma distinction Wally Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages