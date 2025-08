VILLAGES EN SCÈNE Madame Oscar + King Dirty Brass Band Aubigné-sur-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Madame Oscar + King Dirty Brass Band

Cour du Chateau Aubigné-sur-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Soirée de préchauffe de la saison VeS en collaboration avec la commune d’Aubigné-sur-Layon !

Concert de l’harmonie du Régiment du Génie d’Angers

Guinguette et ambiance chaleureuse

Et bien sûr, la fameuse fontaine à Coteaux du Layon qui coule à flots !

Une belle occasion de lancer l’été, de trinquer ensemble et de célébrer ce qui nous rassemble !

Et puis

18h30 Sa Majesté KING DIRTY BRASS BAND

Fanfare théâtralisée

Un King déchu, un clochard précieux, déglingué, désarticulé.

Un Buster Keaton du dancefloor.

Chef d’orchestre, chauffeur de salle drolatique, architecte du désordre.

Le Band joue, la musique le possède, il prend possession de l’espace, déroule ses rubalises, trace son palais, délimite, emmêle.

Le public devient ses sujets, il le convie à sa folie douce pour se lâcher et danser !

21h00 MADAME OSCAR en concert

Quelle histoire ! MADAME OSCAR ! Ex RAMSES et SANTA MACAIRO ORKESTAR, les 7 musiciens qui s’expriment également dans les groupes LES FRANGINS, OSABAZ 842, WALTER MEDOR, ont l’habitude de la scène et des voyages en camion… .

Cour du Chateau Aubigné-sur-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

Warm-up party for the VeS? season in collaboration with the commune of Aubigné-sur-Layon!

German :

Vorglühabend für die VeS?-Saison in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aubigné-sur-Layon!

Italiano :

Una serata di riscaldamento per la stagione VeS? in collaborazione con la città di Aubigné-sur-Layon!

Espanol :

Una velada de calentamiento para la temporada de VeS? en colaboración con la ciudad de Aubigné-sur-Layon

