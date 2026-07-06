VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major Pôle Culturel Champtocé-sur-Loire

Informations pratiques

Champtocé-sur-Loire

VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major

Pôle Culturel 1 Pass. des Ecoliers Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 19:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier, 48 ans, a grandi dans une ferme, entre récoltes et fluctuation du prix du lait

Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier, 48 ans, a

grandi dans une ferme, entre récoltes et fluctuation du prix du lait. Devenu

comédien, il remonte le fil de ses souvenirs d’enfance pour questionner

l’évolution du monde paysan.

À travers cinq portraits, il explore avec humour, poésie et sensibilité les

chemins qu’il aurait pu emprunter s’il avait repris la ferme familiale. Quel

agriculteur serait-il devenu ?

Entre récit intime et regard lucide sur l’agriculture d’aujourd’hui, ce

spectacle profondément humain et bienveillant interroge notre rapport

à la terre, au travail, à l’héritage.

À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !

Et après la représentation, on vous propose de traîner un peu et de

prolonger cette belle soirée en partageant une soupe. Venez avec votre

bol, on s’occupe du reste !

Distribution Yves-Marie Le Texier Écriture, dramaturgie et direction d’acteur, mise en sène Titus

Acc. Mise en scène regard extérieur Tatiana le Petitcorps Mise en lumière / Régie générale Caroline

Boyer Graphisme Maud Lodevis

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif B

Durée 1h10

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Pôle Culturel 1 Pass. des Ecoliers Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

The son of a farmer from Central Brittany, Yves-Marie Le Texier, 48, grew up on a farm, navigating harvests and fluctuations in milk prices

L’événement VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major Champtocé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages