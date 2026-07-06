VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major Pôle Culturel Champtocé-sur-Loire
vendredi 22 janvier 2027 · Pôle Culturel · Champtocé-sur-Loire
Informations pratiques
Champtocé-sur-Loire
VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major
Pôle Culturel 1 Pass. des Ecoliers Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 19:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier, 48 ans, a grandi dans une ferme, entre récoltes et fluctuation du prix du lait
Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier, 48 ans, a
grandi dans une ferme, entre récoltes et fluctuation du prix du lait. Devenu
comédien, il remonte le fil de ses souvenirs d’enfance pour questionner
l’évolution du monde paysan.
À travers cinq portraits, il explore avec humour, poésie et sensibilité les
chemins qu’il aurait pu emprunter s’il avait repris la ferme familiale. Quel
agriculteur serait-il devenu ?
Entre récit intime et regard lucide sur l’agriculture d’aujourd’hui, ce
spectacle profondément humain et bienveillant interroge notre rapport
à la terre, au travail, à l’héritage.
À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !
Et après la représentation, on vous propose de traîner un peu et de
prolonger cette belle soirée en partageant une soupe. Venez avec votre
bol, on s’occupe du reste !
Distribution Yves-Marie Le Texier Écriture, dramaturgie et direction d’acteur, mise en sène Titus
Acc. Mise en scène regard extérieur Tatiana le Petitcorps Mise en lumière / Régie générale Caroline
Boyer Graphisme Maud Lodevis
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif B
Durée 1h10
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Pôle Culturel 1 Pass. des Ecoliers Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
The son of a farmer from Central Brittany, Yves-Marie Le Texier, 48, grew up on a farm, navigating harvests and fluctuations in milk prices
L’événement VILLAGES EN SCÈNE MON PÈRE AVAIT 3 VACHES Cie Mouton Major Champtocé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages