VILLAGES EN SCÈNE Trio du Bled Brissac Loire Aubance

VILLAGES EN SCÈNE Trio du Bled Brissac Loire Aubance vendredi 9 janvier 2026.

VILLAGES EN SCÈNE Trio du Bled

Salle de la Perrine Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Concert / Musique méditerranéenne

Titi Robin est un musicien compositeur, improvisateur et poète français qui a développé un univers esthétique original se rattachant au monde méditerranéen, aux confluences des cultures gitanes, orientales et européennes. Il joue la guitare, le bouzouq et le ‘oud dans le cadre de ses nombreux projets qui l’auront mené à parcourir le monde entier.

Il se produit ici au sein d’un trio original et inédit, entouré de deux excellents percussionnistes angevins Tobie Koppe, passionné par les rythmes afro-cubains et afro-latins, et Vincent Couprie, imprégné des styles orientaux.

Ces compères vivant dans le même village des Coteaux du Layon ont formé ce trio en 2020, suite au premier confinement, afin de maintenir localement un accès à l’art en cette période de restriction culturelle.

La complicité sur scène et le plaisir des échanges improvisés les mèneront à poursuivre ensemble cette aventure musicale, pour continuer de partager dans une ambiance chaleureuse le répertoire original de Titi Robin.

Tout public

Tarif B

Durée 1h15

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Salle de la Perrine Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

English :

Concert / Mediterranean music

German :

Konzert / Mediterrane Musik

Italiano :

Concerto / Musica mediterranea

Espanol :

Concierto / Música mediterránea

L’événement VILLAGES EN SCÈNE Trio du Bled Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages