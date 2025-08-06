VILLAGES EN SCÈNE Troc de chansons Victoria Delarozière à St-Melaine Saint-Melaine-sur-Aubance

Maison du Temps Libre (Stade J. Lambert) Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

UNE SOUPE ET AU LIT… MAIS AVANT, UN SPECTACLE !

Victoria Delarozière aime les histoires. Elle les écrit, les chante, les danse, les fait voyager, son accordéon sur le dos. Son nouveau spectacle Troc de chansons est né d’un tour de France, initié pendant l’un des derniers confinements. D’ailleurs, ce n’est pas vraiment un spectacle, c’est une racontade, un concert, ou plutôt un témoignage musical de son voyage.

Après plus de 5000 kms parcourus dans son camion bleu, des folles rencontres, et d’incroyables échanges musicaux, elle livre aujourd’hui un concert à coeur ouvert, où se mêlent petites perles rares et classiques re-visités, créations maison et ovnis musicaux, anecdotes, chansons en patois paysan, en créole, en cajun, en occitan, en français d’ici et de là.

Une itinérance musicale chantée avec impertinence et un plaisir non dissimulé.

Après le concert ?

Équipée d’un enregistreur et de son accordéon diatonique, Victoria vous proposera, si vous le souhaitez, de troquer quelques chansons pour les colporter ailleurs par la suite.

Et puis aussi, on vous servira une soupe, à partager tous.te.s ensemble.

Apportez vot’ bol, on s’occupe du reste !

Tout public

Durée 1h

Spectacle vendredi 16/01 à St-Melaine / Aubance et samedi 17/01 à Val-du-Layon

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Maison du Temps Libre (Stade J. Lambert) Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

