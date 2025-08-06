VILLAGES EN SCÈNE What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur Groupe Fluo Les Garennes sur Loire

VILLAGES EN SCÈNE What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur Groupe Fluo Les Garennes sur Loire samedi 14 février 2026.

Espace Aimé Moron Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Danse

Skateur assidu dans sa jeunesse, c’est la persévérance, le besoin de dépasser les limites et la recherche d’équilibre dans ce sport qui ont mené Benoit Canteteau vers la danse et les arts du mouvement. Dans sa dernière création, il partage son expérience en faisant des allers-retours entre le danseur qu’il est aujourd’hui et le skateur d’il y a 20 ans.

What we talk about when we talk about… est un voyage dans le pays de l’empathie où l’on y partage la réalité d’un adolescent adepte de skate.

Il est devant nous, sur scène, 25 ans après. Il enchaîne des figures sur sa planche et déroule des récits, parfois personnels, d’autres sur sa génération, et sur la pratique du skate.

Peu à peu, l’interprète de presque 40 ans matérialise sous nos yeux l’adolescent qu’il a été, qu’il est encore et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé.

C’est là le chemin de l’apprentissage du skateboard, de la construction de la personne, du devenir danseur, chemin sur lequel entre autres il croise Samuel Beckett et son fameux rater mieux .

Tout public, à partir de 8 ans

Tarif B

Durée 50 min

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Espace Aimé Moron Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

