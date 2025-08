VILLAGES EN SCÈNE Zorro Cie Le Guichet + Blue Bam Bam Chalonnes-sur-Loire

VILLAGES EN SCÈNE Zorro Cie Le Guichet + Blue Bam Bam

Place du château Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

18h30 ZORRO (manuel du justicier à l’usage de la jeunesse) Cie Le Guichet

Théâtre gestuel et musical

Durée 50 min

Tout public, à partir de 5 ans

» Les justiciers sont le miroir de nos peurs contemporaines, et il n’y a jamais eu autant de justiciers qu’aujourd’hui. Nous avons fait appel à Zorro, héros de notre enfance, pour parler de tous les héros. Dans une forme pour Mime, Aspirateur et Trompette, Julien et François écrivent un mode d’emploi drôle et musical pour réapprendre que pour changer le monde, il faut commencer par être le justicier de son quotidien.

Ce spectacle drôle et poétique s’adresse tout autant aux adultes qu’aux enfants grâce à plusieurs grilles de lecture. Il parle de l’enfance et des péripéties qu’elle suppose de braver avec tendresse et humour. »

21h00 BLUE BAM BAM en concert

Rocksteady

Blue Bam Bam revisite des musiques populaires de Jamaïque des années 50, le Mento et le rock steady. Chansons caribéennes, rythmes chaloupés et riffs de cuivres sont au rendez-vous. L’occasion de remuer le bassin tout en sirotant un cocktail maison, en compagnie de ces 5 musicien-n-es originaireS des Ponts de Cé.

Bar et restauration sur place

Repli cas de pluie

GRATUIT sans réservation .

Place du château Chalonnes-sur-Loire 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

