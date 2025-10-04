Villages et Coteaux Propres Boursault
samedi 4 octobre 2025
Villages et Coteaux Propres
Dans les villages viticoles participant Boursault Marne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Le samedi 4 octobre 2025 aura lieu la 12ème édition de l’opération de nettoyage « Villages et Coteaux propres » dans plusieurs communes des Paysages de la Champagne!
Des villages du territoire des Paysages de la Champagne participent cette année à l’opération Leuvrigny (rdv à 8h30 à l’ancienne école)
Les villages participants recherchent activement des bénévoles ! Pour connaitre l’heure et le lieu de rendez-vous pour votre commune, renseignez-vous auprès de la Mairie.
Venez nombreux participez à une action citoyenne et à un moment de partage sympathique clôturé en fin de matinée par le verre de l’amitié !!! .
