Villages et Coteaux Propres Boursault samedi 4 octobre 2025.

Dans les villages viticoles participant Boursault Marne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025 aura lieu la 12ème édition de l’opération de nettoyage « Villages et Coteaux propres » dans plusieurs communes des Paysages de la Champagne!

Des villages du territoire des Paysages de la Champagne participent cette année à l’opération Leuvrigny (rdv à 8h30 à l’ancienne école)

Les villages participants recherchent activement des bénévoles ! Pour connaitre l’heure et le lieu de rendez-vous pour votre commune, renseignez-vous auprès de la Mairie.

Venez nombreux participez à une action citoyenne et à un moment de partage sympathique clôturé en fin de matinée par le verre de l’amitié !!! .

