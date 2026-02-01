Villages et Nature Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire

Villages et Nature

Les Rosiers-sur-Loire 3 rue des Ponts Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-21 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Le photographe Jean-Charles Gautier, les aquarellistes Naëhl & Dany Rossard ainsi que les sculpteurs Marie Monribot & Noël Lartigue vous invitent à découvrir les villages et leur clocher, la nature et ses oiseaux, les paysages de bord de Loire et d’Anjou.

.

Les Rosiers-sur-Loire 3 rue des Ponts Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 68 59 57 courantsdloire@orange.fr

English :

Photographer Jean-Charles Gautier, watercolorists Naëhl & Dany Rossard and sculptors Marie Monribot & Noël Lartigue invite you to discover the villages and their church towers, nature and its birds, and the landscapes of the Loire and Anjou regions.

L’événement Villages et Nature Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-02-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME