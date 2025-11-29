Villages illuminés Nos beaux villages de Noël Flers

Villages illuminés Nos beaux villages de Noël

Jusqu’au 3 janvier, plusieurs communes du territoire de Flers Agglo participent au concours de la 29e édition des Villages illuminés.

Des dizaines de villages du bocage normand s’illuminent de 17 h 30 à 22 heures pour proposer à leurs visiteurs de plonger dans la douce ambiance de Noël. Cet événement unique est créé par des centaines de bénévoles qui rivalisent d’inventions pour proposer des illuminations de Noël originales. Un concours récompense les plus belles créations.

Sur le territoire de Flers Agglo, neuf communes y participent Athis-de-l’Orne Berjou, Cerisy-Belle-Étoile, Flers, La Ferrière-aux-Étangs, La Sauvagère, Landisacq, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Georges-des-Groseillers, Saint-Paul.

Allez les admirer en famille lors des fêtes de Noël. Éblouissement garanti ! .

