Villages Solidaires en Fête mairie Montmelard

Villages Solidaires en Fête

mairie Bourg Montmelard Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Villages Solidaires en fête ! Retrouvez nous pour une journée riche d’échanges et d’activités ! Table ronde autour du handicap Atelier pizzas et ciabattas le matin- Apéro musical Repas partagé 15h Spectacle Barbadoum à partir de 14h animations et ateliers gratuits et ouvert à tous et comme tous les ans, notre Gratiféria accessible toute la journée Donne qui peut, prend qui veut ! Nous vous attendons nombreux. Devenez bénévole le temps de la journée 06.77.30.29.81 ! A très vite ! .

mairie Bourg Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

