Villas du Cap d’Antibes : 150 ans de rêves et de pierres Salle des Associations Antibes

Villas du Cap d'Antibes : 150 ans de rêves et de pierres Samedi 20 septembre, 16h00 Salle des Associations

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Nathalie Aguado est autrice et conférencière, passionnée par l’histoire du Cap d’Antibes et de son patrimoine architectural.

Elle est l’autrice de l’ouvrage historique Secrets des villas du Cap d’Antibes, paru en 2023 aux Éditions Akinomé.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, elle présente une conférence intitulée :

« Fenêtres sur le Cap d’Antibes : 150 ans de rêves et de pierres ».

À travers quelques villas emblématiques du Cap, cette conférence propose un voyage dans le temps pour saisir l’extraordinaire éclectisme architectural de la presqu’île.

Depuis la première villa d’hivernant construite en 1865 jusqu’aux demeures modernes en bord de mer, chaque maison évoque une histoire singulière — celle d’un rêve, d’une époque, d’un style.

Salle des Associations Cours Massena , 06600 Antibes

