Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930 Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz
Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930 Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz vendredi 19 septembre 2025.
Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930
Villa Duconténia Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-22
L’association patrimoniale luzienne propose grâce à des documents inédits du Pôle d’Archives de Bayonne et du Pays Basque, de porter un regard neuf sur le patrimoine balnéaire de la Côte Basque du début du XXème siècle.
Visite commentée de l’exposition les 20, 21/09 à 16h .
Villa Duconténia Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 82 20 61 giltzarri.asso@gmail.com
English : Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930
German : Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930
Italiano :
Espanol : Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930
L’événement Villas et jardins de la Côte Basque de 1900 à 1930 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque