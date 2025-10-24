Ville à joie à Alise-Sainte-Reine Café Deuza Alise-Sainte-Reine

Café Deuza 16bis Rue du Miroir Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Début : 2025-10-24 17:30:00

fin : 2025-10-24 21:00:00

2025-10-24

Bonjour à toutes et à tous ! Après y avoir vécut pendant 6 mois, nous organisons à Alise une soirée conviviale et festive!

Rendez-vous le Vendredi 24 octobre 2025, de 17h30 à 21h, au Café Deuza.

Présentation des intervenants présents de 17h30 à 19h30

Librairie La tête dans les nuages Une librairie indépendante qui offre un voyage au cœur des mots et des rêves à travers un large choix de livres pour petits et grands.

O’FARM’IENTE O’FARM’IENTE c’est une marque française née en 2024 et créée par Alexia. Son but est de valoriser les matières existantes et plus particulièrement la laine sous toutes ses formes ainsi que les tissus de seconde main. Ici la laine n’est en aucun cas un déchet, et un drap troué n’est pas voué à la poubelle.

Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or

Covoiturage Mobigo Covoiturage Mobigo, votre plateforme de covoiturage garantissant l’absence de commissions pour les utilisateurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Stand POD BFC Fibre informations sur le passage à la fibre

Klesia informations sur l’aide aux aidants

Les services de la communauté de communes seront également présents.

Pour raviver vos papilles, la buvette sera tenue par le café Deuza, et pour ceux qui ont un creux, Dom’Tropikal vous proposera de la cuisine antillaise.

Et ce n’est pas tout ! Préparez vos méninges car un Quiz musical animera la soirée pour vous divertir et vous faire chanter.

À très bientôt ! .

Café Deuza 16bis Rue du Miroir Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 21 30 44

