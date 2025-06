Ville à Joie à Bissey-la-Côte Bissey-la-Côte 27 juin 2025 17:30

Ville à Joie débarque ce vendredi à Bissey-la-Côte !

Nous sommes ravis de vous inviter à cet événement communautaire qui se tiendra dans l’accueillante grange de Bissey-la-Côte, de 17h30 à 21h. Une belle occasion de se retrouver et de découvrir la richesse de notre région ensemble.

Voici les intervenants que vous pourrez rencontrer :

Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (Asept) Côte-d’Or S’engage en faveur de la santé et du bien-être avec des actions préventives sur les territoires.

Espace bien-être Maloe Découvrez un lieu dédié à votre relaxation et à votre bien-être.

La Menuiserie Bourguignonne Représentant l’artisanat et les techniques traditionnelles de la menuiserie.

Lentilles Gilles Méan Spécialiste des lentilles optiques pour améliorer votre vue.

LIONS CLUB Diabète Côte d’Or Une association engagée dans la lutte contre le diabète.

Souvenir Concept Pour créer des souvenirs uniques et intemporels en résine.

Stand du Parc national de forêts Apprenez-en plus sur la gestion et la préservation de nos magnifiques forêts nationales.

Stand POD BFC Fibre Découvrez les avantages et les possibilités offerts par le réseau de fibre optique régional.

Vyv 3 Bourgogne Vyv domicile Atôme mutualité française Offrant des services de santé et de prise en charge à domicile pour votre confort.

Et pour agrémenter votre visite…

La buvette locale sera là pour vous rafraîchir ??, tandis que Le Miam’s s’occupera de répondre à vos petites et grandes faims ????.

Ne manquez pas non plus notre animation du soir un Quiz musical qui promet de l’ambiance et du fun pour tous les âges ! ??

Nous avons hâte de vous y voir nombreux !

À bientôt pour vivre ensemble ces moments de partage et de découverte à Bissey-la-Côte ! ???

Un grand merci à nos partenaires ! Conseil départemental de Côte d’Or, Malakoff Humanis Au service de votre retraite, BFC Fibre, Action Sociale Retraite AG2R La Mondiale, Klesia et la mairie .

Grange de Bissey-la-Côte

Bissey-la-Côte 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 94 05 94 coline.v@villeajoie.fr

