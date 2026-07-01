Ville à Joie à Corgoloin ! Corgoloin

Informations pratiques

Corgoloin

Ville à Joie à Corgoloin !

Place de la Mairie Corgoloin Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

?? Ville à Joie vient à Corgoloin !

??? Vendredi 10 juillet 2026

?? De 17h30 à 21h

?? Place de la mairie

Venez rencontrer les intervenants présents lors de cette soirée conviviale

– Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (Asept) vous présentera son atelier Cap Bien-Etre dédié aux séniors.

– Nina et Simone.e.s en Van itinérant CIDFF offre un accueil inconditionnel sans rendez-vous, anonyme et gratuit . Cet accueil sans tabou permet d’aborder des questions autour de la sexualité, du couple, de la santé, de l’emploi,…

– SOLIHA 21 vous accompagne dans votre projet d’amélioration de l’habitat qu’il s’agisse du maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite, de travaux d’économie d’énergie, ou d’un projet locatif.

– A l’affuteur de l’âme Arnaud Aiuvalasit Apportez vos couteaux, ciseaux, outils de jardin et outils du quotidien et donnez leur une seconde vie grâce à un affûtage professionnel réalisé sur place !

– Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ) informe les jeunes sur l’orientation, la formation , l’emploi, la santé, le logement, la vie quotidienne…

– L’association Corgoloin tête et jambe présentera ses 5 activités dessin, cuisine, randonnées mensuelles, promenades-balades, sorties. Venez les découvrir !

– Stand de représentation BFC Fibre (Orange Concessions) Savez-vous que l’ADSL s’arrête d’ici 2030 ? Informations sur le déploiement de la fibre dans votre commune.

– L’association Les amis de Corgoloin vous partage les évenements conviviaux qu’ils organisent pour rassembler et créer de la joie aux petits et grands.

– La Fresque des Nouveaux récits propose des ateliers imaginatifs. Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer.

– Cookies et Bohème Alexandra Babouillard vous régale avec ses délicieux cookies faits maison.

– L’association Chotoka Hors les murs promeut, développe et anime des activités de loisirs culturels, artistiques et sociales adaptés hors les murs, plus majoritairement accessibles à des personnes en situation de handicap pour une meilleure inclusion.

????? Il y aura aussi une buvette et une restauration qui seront proposées sur place.

?? Et une animation musicale, un bingo et des lots vous attendent également.

À bientôt à Corgoloin !

Un grand merci à nos partenaires ! Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, Conseil départemental de Côte d’Or, Malakoff Humanis Au service de votre Retraite, BFC Fibre, A toutes allures AG2R LA MONDIALE, la mairie de Corgoloin. .

Place de la Mairie Corgoloin 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ville à Joie à Corgoloin !

L’événement Ville à Joie à Corgoloin ! Corgoloin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Gevrey-Nuits| 2*