« Ville à Joie » à Essay ! – Essay, 10 mai 2025 14:00, Essay.

Orne

« Ville à Joie » à Essay ! Parking de la Salle des fêtes Essay Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 17:30:00

Date(s) :

2025-05-10

Évènement Ville à Joie à Essay ! Le 10 mai de 14h30 à 18h sur le parking de la salle des fêtes

Venez rencontrer des intervenants passionnés

– O’numérique Alençon profitez de conseils judicieux pour vous familiariser avec le numérique et simplifier vos démarches quotidiennes !

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne venez échanger avec les professionnels de votre communauté de communes et découvrir leurs services.

– Terre et vie venez discuter de santé cellulaire, et découvrez des huiles essentielles ainsi que des compléments nutritionnels.

– Pour les petites soifs et les gourmands, retrouvez le comité des fêtes à la buvette et à la restauration !

Il y aura aussi de quoi vous amuser ne manquez pas notre quiz musical ! C’est l’occasion de tester vos connaissances en chansons françaises pour tenter de remporter un lot !

Évènement Ville à Joie à Essay ! Le 10 mai de 14h30 à 18h sur le parking de la salle des fêtes

Venez rencontrer des intervenants passionnés

– O’numérique Alençon profitez de conseils judicieux pour vous familiariser avec le numérique et simplifier vos démarches quotidiennes !

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne venez échanger avec les professionnels de votre communauté de communes et découvrir leurs services.

– Terre et vie venez discuter de santé cellulaire, et découvrez des huiles essentielles ainsi que des compléments nutritionnels.

– Pour les petites soifs et les gourmands, retrouvez le comité des fêtes à la buvette et à la restauration !

Il y aura aussi de quoi vous amuser ne manquez pas notre quiz musical ! C’est l’occasion de tester vos connaissances en chansons françaises pour tenter de remporter un lot ! .

Parking de la Salle des fêtes

Essay 61500 Orne Normandie +33 7 44 47 93 46

English : « Ville à Joie » à Essay !

Ville à Joie event in Essay! May 10 from 2:30 to 6 p.m. in the Salle des Fêtes parking lot

Come and meet passionate speakers:

– O’numérique Alençon: get sound advice on how to familiarize yourself with digital technology and simplify your day-to-day procedures!

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: come and talk to professionals from your local community and discover their services.

– Terre et vie: come and discuss cellular health, and discover essential oils and nutritional supplements.

– For the thirsty and the greedy, join the Comité des fêtes for refreshments and snacks!

And don’t miss our musical quiz! This is your chance to test your knowledge of French songs and win a prize!

German :

Veranstaltung Ville à Joie in Essay! Am 10. Mai von 14:30 bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Festhalle

Treffen Sie leidenschaftliche Redner

– O’numérique Alençon: Profitieren Sie von sinnvollen Ratschlägen, um sich mit der Digitalisierung vertraut zu machen und Ihre täglichen Vorgänge zu vereinfachen!

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: Tauschen Sie sich mit den Fachleuten Ihres Gemeindeverbands aus und lernen Sie ihre Dienstleistungen kennen.

– Terre et vie: Diskutieren Sie mit uns über Zellgesundheit und entdecken Sie ätherische Öle sowie Nahrungsergänzungsmittel.

– Für den kleinen Durst und die Feinschmecker gibt es das Festkomitee, das für Getränke und Speisen sorgt!

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Verpassen Sie nicht unser Musikquiz! Hier können Sie Ihr Wissen über französische Chansons testen und einen Preis gewinnen!

Italiano :

Evento Ville à Joie a Essay! Il 10 maggio dalle 14.30 alle 18.00 nel parcheggio del municipio

Venite a conoscere alcuni relatori appassionati:

– O’numérique Alençon: consigli su come familiarizzare con la tecnologia digitale e semplificare le procedure quotidiane!

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: venite a parlare con i professionisti della vostra comunità locale e scoprite i loro servizi.

– Terre et vie: venite a parlare di salute cellulare, a scoprire gli oli essenziali e gli integratori alimentari.

– E se avete sete o voglia di dolce, il Comitato della Festa sarà a disposizione con rinfreschi e cibo!

C’è anche molto da divertirsi: non perdetevi il quiz musicale! Potrete mettere alla prova la vostra conoscenza delle canzoni francesi e vincere un premio!

Espanol :

¡Evento Ville à Joie en Essay! 10 de mayo, de 14.30 a 18.00 horas, en el aparcamiento del ayuntamiento

Venga a conocer a unos oradores apasionados:

– O’numérique Alençon: ¡obtenga buenos consejos para familiarizarse con la tecnología digital y simplificar sus trámites cotidianos!

– Communauté de Communes des Sources de l’Orne: venga a hablar con los profesionales de su comunidad local y descubra sus servicios.

– Terre et vie: venga a hablar de salud celular, a descubrir los aceites esenciales y los complementos nutricionales.

– Y si tiene sed o le apetece algo dulce, el Comité de la Fiesta le ofrecerá refrescos y comida

Y para que no se aburra, no se pierda el concurso de música Ponga a prueba sus conocimientos de canciones francesas y gane un premio

L’événement « Ville à Joie » à Essay ! Essay a été mis à jour le 2025-05-07 par Cdc des Sources de l’Orne