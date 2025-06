Ville à Joie à Étrochey 2025 – Rue de la Mairie Étrochey 20 juin 2025 07:00

Côte-d’Or

Ville à Joie à Étrochey 2025 Rue de la Mairie Cour de la mairie Étrochey Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

?? Bonjour Étrochey ! Ville à Joie vient à vous ce vendredi 20 juin pour une soirée conviviale et enrichissante dans la cour de votre Mairie ! ?

?? Vendredi 20 juin

? 17h30 21h

?? Cour de la Mairie d’Étrochey

Nos intervenants et intervenantes à ne pas manquer !

?? VYV 3 Bourgogne

VYV Domicile Bourgogne Services à domicile Des services à domicile qui améliorent votre quotidien, découvrez nos offres et notre savoir-faire. Un acteur incontournable de la santé et de la prévoyance dans notre région, à votre écoute pour échanger sur votre bien-être.

?? Atôme Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté Un réseau offrant un accès à des soins de qualité pour tous, venez discuter de l’importance d’une mutualité solide.

?? Stand du Parc national de forêts Une fenêtre ouverte sur la biodiversité et la conservation, partons à la découverte des trésors naturels locaux.

?? Krys Optique Lamy au rousseau Pour une vision claire de votre santé oculaire, Laurence répondra à toutes vos questions optiques.

?? Stand POD BFC Fibre Tout sur le déploiement de la fibre et le numérique en Bourgogne-Franche-Comté, venez vous informer et tester votre éligibilité.

??? Souvenir-concept Créateurs de souvenirs et objets personnalisés, découvrez nos créations uniques qui racontent des histoires.

Nous aurons également une buvette pour étancher votre soif avec des boissons rafraîchissantes provenant de notre chère Buvette Locale ??. Et ne vous inquiétez pas, nous prévoyons aussi de quoi raviver vos papilles ! ??

?? Cerise sur le gâteau préparez-vous à tester vos connaissances musicales et à partager des éclats de rire avec notre Quiz musical !

À très bientôt pour partager ensemble des moments conviviaux et faire le plein de découvertes locales ! ??

Cet événement est fiancé par Département de la Côte-d’Or, Malakoff Humanis Au service de votre Retraite, BFC Fibre, Action Sociale Retraite AG2R LA MONDIALE Mes questions pour demain et la commune d’Étrochey .

Rue de la Mairie Cour de la mairie

Étrochey 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 94 05 94 coline.v@villeajoie.fr

English : Ville à Joie à Étrochey 2025

German : Ville à Joie à Étrochey 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Ville à Joie à Étrochey 2025 Étrochey a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR